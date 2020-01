Sassari: musica classica a Casa Serena

Composto nel 1794 o nel 1795, il "Trio op. 87" per due oboi e corno inglese si segnala per la freschezza dell'ispirazione e l'accuratezza della fattura. Beethoven, all’epoca giovane e molto legato ancora allo stile classico di Mozart e Haydn, scrisse probabilmente l’opera, divisa in quattro movimenti, per tre celebri virtuosi: i fratelli Johann, Franz e Philipp Teimer. Una breve presentazione del maestro Gabriele Verdinelli, docente del gruppo, introdurrà l’opera.

L'iniziativa è organizzata da Laborintus, associazione nata in città nel 1987 per la diffusione della musica attraverso un'accurata scelta artistica e un'attenzione particolare per gli spazi, in collaborazione con il Comune di Sassari e la Coopas. L'appuntamento si inserisce nell'ottava edizione della rassegna "Un concetto, un'idea. Musica, arte, cultura e altri nutrimenti". Egidia Fraghì, Fabio Delogu (entrambi oboe) e Alessandro Masala (corno inglese), che frequentano i corsi accademici dell’Istituto, saranno gli interpreti di uno dei lavori più rappresentativi, e di più rara esecuzione, del repertorio per strumenti a fiato.