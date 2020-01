Gli NCC a Sant'Anna con l'Assessore

I titolari delle licenze di Noleggio con Conducente a Sant’Anna dall’Assessore con l’Assessore allo Sviluppo Economico Giorgia Vaccaro. Nell’incontro svoltosi nei giorni scorsi per un confronto, i rappresentanti della categoria hanno esposto le problematiche che sussistono da tempo e che potrebbero trovare soluzione. In gran parte simili a quelli evidenziate dai tassisti, i problemi riguardano aspetti pratici del servizio, quali la scarsità di stalli nei punti di maggiore concentrazione di potenziali clienti, la creazione di stalli in prossimità degli alberghi nella zona del Lido.





I noleggiatori hanno inoltre avanzato proposte per lo snellimento della viabilità soprattutto nel periodo estivo, alcune delle quali potrebbero trovare soluzione in tempi brevi. “Continua il confronto positivo con la categoria – conferma l’assessore Vaccaro – verso la quale l’Amministrazione sta riponendo tutta l’attenzione che serve per la soluzione dei problemi”. Anche da parte dei NCC, viene evidenziata la l’esigenza della lotta all’abusivismo, per la cui soluzione occorre una collaborazione stretta con gli stessi operatori che lavorano nella legalità, nell'ottica di un interesse comune.





Nella foto Giorgia Vaccaro, assessore allo sviluppo economico di Alghero