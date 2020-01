Progetti di altissima tecnologia a Perdasdefogu

Mercoledì 29 gennaio alle ore 11 a Villa Devoto, in via Oslavia 2 a Cagliari, il presidente della Regione, Christian Solinas, terrà una conferenza per la presentazione del progetto SPTF “Space Propulsion Test Facility”, finanziato da Avio in collaborazione con la Regione Sardegna e il MISE, relativo alla costruzione di un banco di prova per motori a liquido (LRE, Liquid rocket engines) e di un impianto per la realizzazione di componenti in carbon-carbon a Perdasdefogu, all'interno del Poligono sperimentale di interforze di Salto di Quirra. Interverranno Giacomo Cao, presidente del Distretto Aerospaziale della Sardegna (DASS), e Giulio Ranzo, Ad di Avio.