Alghero: caccia al topo in Piazza Sulis [Video]

Da sempre gli abitanti del centro storico di Alghero si lamentano per la presenza di topi che, indisturbati, girano per le strade, ma sembrerebbe che la situazione stia peggiorando. Un nostro lettore ci invia un video, di oggi, di un topo di fogna, dalle discrete dimensioni, che gira per Piazza Sulis. «Non è certo un bel biglietto da visita, considerato che stiamo parlando del pieno centro della città, oltre naturalmente una situazione igienico-sanitaria allarmante» sono le sue parole.