Cronaca Alghero: scontro auto moto davanti al Mariotti

Un incidente stradale tra una moto e una autovettura si è verificato intorno alle 13 di oggi venerdì 24 gennaio in via Vittorio Emanuele ad Alghero, in prossimità dell'impianto di carburante dell'Eni. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e una unità medica del 118. Ci sarebbero dei feriti, una persona sarebbe stata portata in ospedale per accertamenti, ma la dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.