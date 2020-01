Alghero: l'anagrafe entra nel sistema nazionale

Il Comune di Alghero è entrato a far parte del sistema nazionale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Il progetto, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, realizza la piattaforma nazionale prevista dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019. Con l’attuazione di ANPR, si affinano alcuni adempimenti anagrafici relativi alla gestione della popolazione residente. Tra questi, l’utilizzo di una base dati nazionale consentirà la certificazione dei dati di un cittadino in qualsiasi Comune, il procedimento anagrafico di trasferimento di residenza da un Comune ad un altro sarà semplificato, in quanto la banca dati centralizzata consentirà ai Comuni interessati di disporre immediatamente dei dati necessari alla conclusione della registrazione anagrafica.





Nei giorni scorsi il personale dell’ufficio anagrafe ha partecipato ai corsi di formazione ( per questo motivo nella giornata di ieri gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico) per l’utilizzo del sistema che rafforza la capacità amministrativa degli operatori preposti all’erogazione dei servizi anagrafici.