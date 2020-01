Ozieri: cambio di Guardia nel comando della Guardia di Finanza

Questa mattina, con una cerimonia svoltasi presso la Tenenza di Ozieri alla presenza del Comandante Provinciale di Sassari – Colonnello Giuseppe Cavallaro e del Comandante del Gruppo Sassari – Ten. Col. Davide Battaglini – il Luogotenente Carica Speciale Salvatore Coronas ha lasciato il Comando del Reparto al Luogotenente Carica Speciale Francesco Bellino. Il Luogotenente Coronas, che il prossimo venerdì compirà 60 anni ed andrà in congedo per aver raggiunto il limite di età per il servizio nella Guardia di Finanza, ha comandato il reparto per oltre un anno, conseguendo importanti risultati nel settore della polizia economico-finanziaria. Di particolare rilievo sono state le indagini di polizia giudiziaria condotte in materia di spesa pubblica, con particolare riferimento all’indebita percezione di contributi comunitari, nazionali e regionali.







Il Luogotenente Bellino, 56 anni, proviene dal Comando Provinciale di Sassari e nel corso della sua carriera ha rivestito prestigiosi incarichi presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Sassari e la Tenenza di Rionero in Vulture. Al termine della cerimonia, il Luogotenente Coronas ha ringraziato tutti i Finanzieri della Tenenza per la collaborazione prestata, ricevendo dal Colonnello Giuseppe Cavallaro un particolare apprezzamento per l'entusiasmo, l'eccezionale impegno profuso ed i risultati conseguiti sia sul piano operativo che gestionale nel periodo di comando. Al Luogotenente Bellino il Comandante Provinciale ha indirizzato i migliori auguri di buon lavoro nella nuova sede nella convinzione che saprà ben operare nel prestigioso incarico affidatogli.