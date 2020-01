Alghero: sabato al teatro Civico la 4 corsie - È tempo di alzare la voce

Il 1° lotto della Sassari - Alghero, quello che una trentina di anni orsono doveva partire proprio per primo e che oggi non è neanche l'ultimo visto che il ministro Franceschini ha espresso parere negativo, finirà a Teatro. Sarà infatti lo storico impianto nel cuore della città murata a ospitare una seduta di consiglio comunale aperto che avrà per argomento proprio la quattro corsie che da Rudas non può arrivare ad Alghero per ragioni "politiche" visto che tutti sono concordi nel ritenere che non esistono motivazioni di ordine tecnico per la realizzazione dell'arteria.





La seduta del consiglio si terrà sabato a partire dalle ore 10 e bene ha fatto l'amministrazione a dichiararla "aperta" dato che non si discute di un piccolo problema locale ma di una questione di interesse generale. Quella di sabato sarà una preziosa occasione per verificare se il territorio a Nord Ovest della Sardegna è in grado di fare sentire la propria voce. Ruolo che per quanto riguarda la politica non è stato esercitato compiutamente negli ultimi anni, sia per la strada in questione, per la sanità, i trasporti. Rispetto al passato c'è una novità: l'ex presidente del consiglio Gianfranco Ganau ha dichiarato pubblicamente che non realizzare la strada sarebbe un grave errore. Un parere autorevole visto che a determinare lo stop è stato un suo compagno di partito occasionalmente ministro.





Ma nella bomboniera del teatro civico non ci dovrà essere soltanto la politica. Il Nord Ovest della Sardegna è sede di importantissime realtà economico produttive, dalla Sella&Mosca alla San Giuliano, Cantina di Santa Maria La Palma, Fratelli Pinna di Thiesi, tanto per citarne alcune, di istituzioni prestigiose, come l'Università, è sede di autorevoli istituti bancari, c'è un porto di rilevanza nazionale e un aeroporto internazionale. Un territorio importante ma che negli ultimi anni ha sofferto più di tutti in Sardegna un atteggiamento di scarsa attenzione su questioni di rilevanza pubblica e istituzionale. Ecco perchè sabato in teatro ad Alghero ci deve essere l'orgoglio e la voglia di riscatto di un intero territorio.