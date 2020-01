Alghero: il Comune non consegna gli atti e paga 1.300 euro

"E' sconcertante - afferma Pirisi - pensare che qualcuno ha preferito incorrere in sanzione pur di non ottemperare a un atto dovuto". La vicenda fa sorgere un dubbio: perchè le copie di atti pubblici in questo caso di una selezione non possono essere visionati da chi, tra l'altro, ha partecipato? Qualcosa non è stata fatta regolarmente?

"Leggo con sgomento la deliberazione n°2 del 14.01.2020 della Giunta Comunale su un accordo transativo tra il Comune di Alghero ed un privato cittadino per una omessa risposta nei termini all'istanza di un algherese che chiedeva i documenti di una selezione pubblica dove lui aveva partecipato". Fin quì niente di male, bene ha fatto il comune a chiudere la partita senza altre ulteriori spese, ma stupisce non poco che lo stesso comune debba pagare 1.300 euri pubblici" solo perché non si sono consegnati degli atti, si tratta di una selezione per titoli ed esami, ad un cittadino che ne chiedeva copia così come la legge prevede.