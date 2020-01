Nessuna proroga per le concessioni secondo Settimo Nizzi

«Le concessioni demaniali non si possono prorogare» Lo sostiene il sindaco di Olbia Settimo Nizzi che prende le distanze dalla Regione Sardegna in netto contrasto con la determina pubblicata dall’assessore degli Enti Locali Quirico Sanna. In questi giorni i titolari di concessione demaniale hanno esultato per la proroga sino al 2033, ma a Olbia Nizzi è convinto di quello che dice, in linea con la direttiva Bolkstein: «l’unica strada per attribuire le concessioni demaniali è quella di partecipare ai bandi pubblici, la legge non prevede alcuna proroga». Il sindaco di Olbia è intenzionato a fare il bando pubblico, considerato anche che «i dirigenti si guarderanno bene dal firmare proroghe che violano la legge, questo perché ne pagherebbero di tasca personalmente».