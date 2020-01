La viabilità del Goceano verso il Nord Est

L’Assessore Roberto Frongia ha espresso la volontà di avviare la progettazione, che sarà quindi in capo alla Regione. “Abbiamo davanti strade vecchie di oltre mezzo secolo, progettate con caratteristiche che oggi non trovano corrispondenza nelle esigenze della popolazione e nei volumi di traffico moderni. La mancanza di manutenzioni negli anni hanno reso queste strade pericolose e poco percorribili. Per questo motivo oggi ho anche chiesto ad Anas di sostenere un piano di manutenzione straordinaria, di accelerare i diversi piani di risanamento già in atto e di dare gambe, in prospettiva, alla progettazione che interesserà i collegamenti del Goceano”