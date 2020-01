La Carovana del Sorriso è in viaggio verso i piccoli masai

Contribuire al miglioramento delle loro condizioni attraverso l’istruzione, partendo dai bambini più piccoli, è stato l’incentivo per lanciare il progetto pre school Masai e raccogliere fondi per sostenere gli stipendi di due insegnanti, il materiale didattico e un pasto al giorno per ciascun bambino. Grazie alla generosità del popolo sardo e dei sostenitori di Aisu della Rete Asante Sana, lunedì 20 febbraio, 61 bambini masai hanno per la prima volta varcato la soglia della loro scuola materna. Partita nel 2013 con la costruzione della Casa degli Angeli, Carovana del Sorriso in meno di otto anni ha progettato e realizzato un orfanotrofio in grado di accogliere fino a 25 bambini, successivamente ha costruito la Cucina di Chef Ricky, dedicata alla memoria di Riccardo Galbiati,ad aprile la Piazza (Italia) con tanto di edificio polifunzionale e lo scorso novembre a inaugurato la Chiesa di San Francesco, trasformando questo fazzoletto di terra rossa in un centro di accoglienza e punto di riferimento per tutta la comunità di Mabillioni , oggi denominato Carovana Charity Village. Nuovi progetti bollono nella pentola di Carovana a cui auguriamo lunga vita e sempre più sostenitori felici di regalare un sorriso in più.