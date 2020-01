Alghero: corso di formazione "Buoni cristiani e onesti cittadini" - Iniziativa della diocesi

È il modello educativo all’impegno sociale e politico praticato da don Bosco, soprattutto tra i suoi giovani. L’iniziativa – che avrà, come coordinatore scientifico, il Prof.Vanni Lobrano dell’Università di Sassari - è di notevole importanza per la nostra Città e la realtà diocesana, perché sarà occasione di approfondimento delle problematiche sociali del nostro tempo alla luce dell’Insegnamento sociale della Chiesa. È rivolta a tutti coloro che sono impegnati, o intendono impegnarsi, politicamente al servizio della propria comunità locale. La Politica, come la aveva definita Paolo VI, è la più alta forma di Carità. Un dovere a cui nessun cittadino dovrebbe sottrarsi perché è soltanto con un impegno corale che potrà essere raggiunto l’obiettivo del Bene Comune.









Il volto della politica come luogo dei tatticismi, delle ruberie, delle carriere di personaggi di dubbia moralità e di corruzione, è quello più conosciuto tra la gente comune; ma per fortuna non è tutto così: come in ogni ambito di qualunque società, vi sono anche persone serie che si adoperano – senza clamore ed esibizionismi, in piena riservatezza e con alto senso di responsabilità – per concorrere alla formazione di una Buona Società dove pace e giustizia siano alla base di ogni relazione sociale . In questo senso la Chiesa Cattolica possiede un patrimonio di cultura e di esperienza senza uguali al mondo. La Dottrina Sociale della Chiesa ha qualcosa da proporre anche al non credente. È proprio con questo spirito che chiunque ne fosse interessato, può aderire al Corso Venerdi 31 e lunedi 3 febbraio e i successivi incontri.