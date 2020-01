Più Sardegna: i pastori a Tramatza per trovare l'unità di azione

Il messaggio è chiaro : "Non siamo una nuova organizzazione agricola , i nostri iscritti aderiscono a quelle già esistenti. Non riteniamo di rappresentare tutti gli allevatori, ma sono numerosi quelli che la pensano come noi. Non siamo schierati politicamente con nessuno e non abbiamo richiesto ne ci sono stati promessi favori politici di alcun genere".