Porto Torres: per l'area industriale arriva la sottosegretaria

Al tavolo saranno approfonditi assieme al Sottosegretario diversi aspetti che riguardano il settore industriale, a cominciare dallo stato di attuazione dei progetti dell'area di crisi complessa per i quali sono stati stanziati fondi per circa venti milioni di euro; poi le bonifiche e la riconversione, lo stato di attuazione dei progetti di chimica verde, i finanziamenti previsti dai fondi di transizione dell'Unione Europea, la zona franca e la zona economica speciale e la riconversione della centrale di Fiume Santo in vista della fase di decarbonizzazione. Un focus è previsto anche sul porto, con un approfondimento sul caro tariffe dei trasporti marittimi, sul progetto di elettrificazione delle banchine e sulle prospettive di sviluppo del porto industriale, in particolare la cantieristica navale e i depositi di gas naturale liquido.