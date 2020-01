Alghero: da giugno si vola con Wizzair a Vienna

Il nuovo collegamento dovrebbe ora stimolare la Fondazione Alghero ad attivare quelle procedure di promozione sul versante austriaco da dove partirà la tratta trisettimanale per il Nord Ovest della Sardegna. Va segnalato che il mercato dell'Austria è particolarmente interessante sia per la consolidata fama degli austriaci di abituali viaggiatori, e sia sotto l'aspetto economico. Un mercatop ricco nel quale Alghero e il suo turismo potrebbero svolgere un ruolo non secondario ora che è annunciato il collegamento aereo.