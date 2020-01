Nuove adesioni al Consorzio delle universitario del Sulcis Iglesiente

Hanno detto

Graziano Lebiu (OPI Carbonia Iglesias)





Marco Corrias (sindaco di Fluminimaggiore)







Debora Porrà (sindaco di Villamassargia)



Note Ausi





Costituito nel 1996, con il nome di Associazione per l'Università del Sulcis Iglesiente e l'avvio del primo corso di laurea in Scienza dei materiali, nel 2008 assume l'attuale denominazione di Consorzio di promozione delle attività universitarie del Sulcis Iglesiente (Ausi). Organismo senza scopo di lucro a totale partecipazione pubblica - oltre al Comune di Iglesias, Villamassargia, Fluminimaggiore e l'Opi - fa parte dell'Ausi anche l'Ente Parco Geominerario della Sardegna. La finalità del Consorzio Ausi è quella di promuovere l'Alta formazione grazie soprattutto al supporto di attività didattiche e di ricerca scientifica quali Corsi di laurea, Master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, percorsi di formazione in alternanza scuola lavoro etc. «La nostra amministrazione - ha sostenuto la sindaca di Villamassargia e vice presidente Ausi - è orgogliosa di poter contribuire fattivamente allo sviluppo culturale del territorio anche attraverso l'attività di un Consorzio così prestigioso che da anni attrae studiosi di fama internazionale e coinvolge studenti e professionisti di tutto il mondo. Garantire un futuro migliore alle nuove generazioni deve essere una sfida da vincere: per questo ritengo molto importante soprattutto la collaborazione fra gli enti pubblici». "La cultura paga sempre": il sindaco di Fluminimaggiore, Marco Corrias, è convinto che formazione e cultura siano le carte vincenti su cui puntare per rafforzare lo sviluppo di un territorio pesantemente annichilito dalla crisi economica. «La decisione di aderire all'Ausi - afferma Corrias - è dettata dalla fiducia che riponiamo in un Ente che, non solo fa formazione ad alti livelli, ma crea opportunità di crescita culturale per i nostri giovani. Sono convinto - conclude - che la sinergia e la collaborazione con le amministrazioni non possa far altro che ampliare l'offerta formativa e progettuale di un Consorzio come l'Ausi che mira a diventare strategico per lo sviluppo del Sulcis Iglesiente».

«Il principio del “prendersi cura” è introdotto da tempo nella cultura professionale infermieristica, e nel contribuire con tutti a “prenderci cura” delle sorti della formazione post laurea, della salute e della sanità nella nostra provincia intendiamo affrontare gli impegni che assumiamo anche per radicare maggiormente l’Ordine e gli infermieri alla comunità civica per la quale spendiamo la professione in ambito ospedaliero e territoriale, pubblico e privato. Ci spenderemo fattivamente in tutti gli ambiti che ci verranno richiesti di gestire nel limite delle nostre competenze e prerogative. Con l'ingresso all'Ausi - conclude Lebiu - soprattutto auspichiamo di contribuire in maniera decisiva affinchè la Giunta regionale possa deliberare di riconoscere la valenza strategica dell’Infermiere di famiglia e comunità per potenziare l’offerta dei servizi territoriali e domiciliari, promuovere la formazione infermieristica specifica in collaborazione con le università del territorio attraverso il master di I livello “Infermieristica di Famiglia e di Comunità” e/o corsi di perfezionamento»