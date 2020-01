Firmata la convenzione tra SIAE e Confartigianato

Per poter usufruire della scontistica tutte le imprese associate ed interessate dovranno richiedere presso la Confartigianato provinciale (Sassari – via Alghero, 30) una specifica dichiarazione associativa. La copia della convenzione è già disponibile negli uffici dell’associazione e il termine per il rinnovo degli abbonamenti (e per i versamenti con le riduzioni) è fissato per il 29 febbraio 2020.

Come per gli anni precedenti, attraverso la convenzione, le imprese associate alla Confartigianato usufruiscono di importanti riduzioni percentuali sui compensi SIAE pari al 25% per la “musica d’ambiente” diffusa nei laboratori, anche non aperti al pubblico, nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari, al 40% per gli apparecchi installati sugli automezzi pubblici ed al 10% per i “trattamenti musicali senza ballo”.