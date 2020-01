Smart City 2020: una nuova Agenda digitale per lo Sviluppo Urbano





Ecco perché sul tema delle Smart City occorre sviluppare, anche in Italia, una rinnovata attenzione per il valore strategico che esse hanno in termini di crescita economica e di rilancio dei processi di digitalizzazione del Paese. Questi e tanti altri saranno i temi dell'evento a cui parteciperanno rappresentanti istituzionali nazionali di enti locali, di università, imprese, consumatori ed esperti.











Per registrarsi e per avere informazioni scrivere a: eventi@supercom.it L'iniziativa è promossa da CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) Links Foundation, Supercom, Torino Wireless e Smart Communities Tech, in collaborazione con A2A.Servizi innovativi, Qualità della vita e Trasformazione digitale. L'iniziativa si svolgerà a Roma l'11 marzo 2020 , ore 15:00 - 18:15

Le città, come indica il dibattito internazionale sul tema, sono e saranno sempre di più il luogo di eccellenza per lo sviluppo dei servizi innovativi rivolti ai cittadini e il teatro dei più ampi processi di trasformazione digitale. Tali processi consentiranno alle amministrazioni di assicurare una gestione efficiente dei servizi con risparmi sui costi, ritorni sugli investimenti, un più alto livello di qualità di vita per i cittadini, un habitat più favorevole alle attività produttive e commerciali dei territori, un’azione più efficace nella tutela dell’ambiente.