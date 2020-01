Incidente sulla SS 291 - Auto finisce in cunetta

Questa mattina, sulla SS 291 al Km 8,250 in direzione Alghero, un'auto è uscita fuori strada finendo in cunetta. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, allertati alle 09:15 dalla richiesta di soccorso, che hanno liberato il conducente affidandolo alle prime cure del personale sanitario giunto sul posto. Presente anche la Polizia Stradale per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso e la viabilità.