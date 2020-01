Circonvallazione di Alghero: è sempre meno un oggetto misterioso

L'opera è talmente utile alla città di Alghero, per le ragioni che tutti conoscono, che la stessa quattrocorsie da Rudas rischia, (prigioniera di un maligno meccanismo fatto di revisione del tracciato e di espropri da eseguire risalente al 2015), di apparire un intervento secondario per i veri interessi della città. A cominciare dalla vivibilità urbana: si parla tanto di ambiente ma nessuno fino a ora ha provveduto a fare un esame dello stato di inquinamento dell'aria, per fare un esempio, del quartiere della Pietraia che attraverso la via Don Minzoni è una delle due valvole di sfogo del traffico in entrata e uscita dalla città. Non è diverso l'altro accesso da via Vittorio Emanuele sulla direttrice da Olmedo. La circonvallazione ridurrà in misura consistente questa complessiva condizione di precarietà ambientale, quindi a vantaggio della salute dei cittadini. Oltre a riportare ordine nella viabilità urbana.