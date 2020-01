Impenitente 86enne evade per andare al night: nuovamente arrestato

Il giudice lo ha rimandato ai domiciliari e ora dovrà affrontare un nuovo processo.

L'arzillo 86enne di Valledoria, così prudente nel farsi portare la spesa a casa per evitare di violare i domiciliari, e quindi incorrere nel reato di evasione, non lo è stato altrettanto quando gli è venuta voglia di andare a trovare due amiche straniere in un locale notturno della zona. Una scappatella che sperava di fare franca, interrotta però dall'arrivo dei Carabinieri di Valledoria che lo hanno nuovamente arrestato.