Alghero: solo danni nell'assalto all'anagrafe - Obiettivo le carte di identità

Si fa largo tra gli inquirenti che il raid notturno non fosse finalizzato tanto a trovare denaro, che peraltro è presente in cassaforte ma in misura ridotta, quanto le carte di identità per utilizzi non proprio legali. Non è quindi da escludere un raid su commissione. Le indagini sono svolte dai Carabinieri della Compagnia di Alghero. Durante il sovralluogo sarebbero stati raccolti indizi ritenuti interessanti.