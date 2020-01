Gratta gratta e arrivano 100 mila euro

Poco convinto di aver avuto una botta di fortuna del genere ha chiesto conferma ai gestori della tabaccheria e da quel momento il suo portafoglio era ponto a ospitare i 100 mila euro. Comprensbile l'emozione e la gioia, altrettanto comprensibile il rigido riserbo sul nome del fortunato. Si sa però che questa volta la fortuna è caduta nel posto giusto.

Investe 2 euro in un gratta e vinci e ne porta a casa 100 mila. E' successo a Siniscola dove un fortunato vincitore, abituale frequentatore della Tabaccheria Fattacciu in via Roma, ha acquistato un grattino della serie "Il miliardario dei segni " procedendo alla grattata nella stessa ricevitoria. Man mano che andava avanti nella schiaritura dei simboli è arrivata la sopresa : 100 mila euro.