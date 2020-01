Alghero: assalto notturno agli uffici anagrafe di via Catalogna









Nel corso della notte è stato messo a segno un tentativo di svaligiare la cassaforte degli uffici di stato civile di via Catalogna ad Alghero. La serranda di accesso è stata scardinata e dopo aver infranto la vetrata i ladri si sono introdotti all'interno raggiungendo la cassaforte. Non si conosce l'entità del bottino. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Alghero. Notizia in aggiornamento,