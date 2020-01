Cronaca International Job Meeting: martedì la presentazione

Martedì 21 gennaio alle ore 10 a Villa Devoto, via Oslavia 2 a Cagliari, il Presidente della Regione Christian Solinas presenterà nel corso di una conferenza stampa l’International Job Meeting, il più grande evento dedicato al mondo del lavoro in Sardegna in programma al Quartiere Fieristico di Cagliari, dal 28 al 30 gennaio 2020. All’incontro parteciperanno l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, e il direttore generale dell’Aspal, Massimo Temussi.