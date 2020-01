Alghero: incontro del sindaco con il Comitato della "Vella Alguer"

Maggiore attenzione è stata dedicata agli imminenti lavori di posa in opera della rete del gas, infrastruttura importantissima dal punto di vista dei benefici e dei risparmi per i cittadini, ma che nel cuore della città vecchia è destinata a produrre più disagi che nel resto della città. Per questo motivo, all’incontro hanno presenziato i responsabili dell’impresa esecutrice delle opere, insieme al rup del settore lavori Pubblici del Comune e al presidente del Comitato di Quartiere Egidio Calciati, al presidente del Centro Commerciale Naturale del Centro Storico, Carlo Scarpa. Con i residenti si discusso della pianificazione di un calendario di lavori definito in modo tale da ridurre al minimo i disagi. Il tema è stato al centro dell’incontro di ieri del Sindaco Mario Conoci che ha ricevuto a Porta Terra il direttore Generale di Abbanoa,





Sandro Murtas, insieme all’ Assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru e all’Ambiente Andrea Montis. L’obbiettivo è quello di armonizzare gli interventi sulla rete idrica e fognaria con quelli della rete del gas, lavori che dovranno essere conclusi nel corso del periodo invernale e comunque prima delle festività pasquali.

Incontri con i cittadini che proseguono per concordare ed attuare gli interventi necessari e richiesti per migliorare la vivibilità nei quartieri. La Pietraia, Pivarada, Alghero Sud, Centro Storico, Sant’Agostino. A Porta Terra, il Sindaco Mario Conoci con la Giunta sta pianificando insieme ai residenti le azioni da intraprendere per portare a soluzione le criticità che vengono sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione. Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro con il comitato di quartiere del Centro Storico e con il Centro Commerciale del Centro Storico per discutere delle questioni aperte e ancora irrisolte.