Alghero: un Seminario Internazionale di Antiterrorismo alla Nolauto di Galantè

Il Seminario sarà condotto da Moises Frutuoso responsabile tecnico mondiale I.K.M., ex ufficiale paracadutista e istruttore di tiro, Moises è considerato uno dei massimi esperti di Krav Maga al mondo. Attraverso un lavoro propedeutico ben programmato verrà insegnato come massimizzare le possibilità di salvare la vita propria e quella del maggior numero di persone in caso di attacco all’interno di un bus.









Per una maggior simulazione realistica, I.K.M. collaborerà con la nota azienda algherese del comparto trasporto “Nolauto” nella sua sede nella zona industriale di Galantè, alla immediata periferia di Alghero, la quale fornirà formazione ai propri dipendenti e metterà a disposizione i propri mezzi affinché ci si possa allenare nel preciso contesto. “I.K.M. Green Club Alghero” promotrice dell’evento comunica che il seminario sarà aperto a tutti e non è richiesta alcuna esperienza professionale o sportiva.

Il 9 febbraio si terrà il seminario di Antiterrorismo in Bus, organizzato dalla prestigiosa federazione di difesa personale la “International Krav Maga” sezione Italia. L’ I.K.M. è da sempre un riferimento per la formazione di reparti miliari di vari stati, con la recrudescenza a livello mondiale del terrorismo, I.K.M. si è specializzata su questo fronte ed ora è consulente di vari governi per l’antiterrorismo.