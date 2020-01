Alghero: tassisti a Sant'Anna - Confronto con l'assessore

I problemi del servizio taxi sul tavolo a Sant’Anna dall’Assessore con l’Assessore allo Sviluppo Economico Giorgia Vaccaro. Nell’ incontro svoltosi nei giorni scorsi per un confronto, al quale ha partecipato il Comandante della Polizia Locale Carmelo Pais, la delegazione dei tassisti ha evidenziato alcune problematiche, tra cui la penuria di aree riservate presso punti di maggiore concentrazione, quali gli Ospedali Civile e Marino, la creazione di stalli in prossimità degli alberghi nella zona del Lido, lo spostamento degli stalli da Piazza Sulis in via Kennedy. Alcune criticità possono essere risolte in breve tempo. In altri casi, si dovrà studiare una soluzione che eviti problematiche al flusso del traffico estivo.





“É iniziato un confronto positivo con la categoria – afferma l’assessore Vaccaro – che rappresenta per la città un elemento di forza del sistema dei servizi, sia per i turisti che per gli algheresi. L’Amministrazione ha intenzione di andare incontro alle esigenze evidenziate dai tassisti, per quanto rientra nelle proprie possibilità, nell’ambito di una riorganizzazione delle aree di sosta”. Altro grattacapo, l’esigenza della lotta all’abusivismo, argomento che viene sollevato dai tassisti locali, per la cui soluzione occorre una collaborazione stretta con gli stessi operatori che lavorano nella legalità, nell'ottica di un interesse comune.