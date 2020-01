Sassari: via libera ai piani personalizzati

Dal 1 maggio 2020 gli importi saranno ricalcolati sulla base dell'aggiornamento, da effettuarsi entro i primi tre mesi dell'anno, della scheda sociale, della nuova attestazione Isee 2020 e, se necessario, della scheda salute. Gli attuali beneficiari del programma potranno mandare in proroga i piani personalizzati in essere, nel rispetto delle indicazioni date nel 2019.









Dovranno, inoltre, attivarsi per richiedere tempestivamente l'attestazione Isee 2020. Con la stessa delibera la Regione ha disposto l'ammissione al programma di nuovi piani personalizzati, dal 1 maggio 2020, per le persone con riconoscimento della condizione di disabilità, in possesso della certificazione al 31 dicembre 2019 o che siano state visitate entro tale data e la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente. Per le nuove domande nei prossimi giorni sarà pubblicato l'avviso con le indicazioni per procedere alla loro presentazione.

Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata l'informativa con le modalità per il rinnovo dei piani personalizzati, in base alla legge 162/98, in essere al 31 dicembre 2019. Sono illustrate le attività che gli interessati devono svolgere nell'immediato e le modalità che gli uffici incaricati seguiranno per procedere alla rivalutazione dei piani per determinare il finanziamento da utilizzare nel periodo da maggio a dicembre 2020. La Regione Sardegna ha infatti stabilito di dare continuità, dal 1 gennaio 2020, ai piani personalizzati in essere al 31 dicembre 2019, prevedendo per i primi quattro mesi dell'anno (da gennaio ad aprile) gli stessi importi mensili assegnati per il periodo da maggio a dicembre 2019.