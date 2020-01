Santa Maria La Palma: a fuoco un furgone carico di bombole

A fuoco un furgone carico di bombole del gas in loc. Santa Maria la Palma, precisamente sulla strada che porta verso il bivio dell'aeroporto civile nei pressi di una stradina di campagna. Il furgone, appartenente ad una rivendita di bombole del gas, era stato rubato durante la notte. L'allarme è stato dato questa mattina verso le 5:10 ai Vigili del Fuoco di Sassari che prontamente hanno inviato la squadra operativa 10A del distaccamento di Alghero. Sul posto è stata messa in sicurezza la zona e si è provveduto all'abbattimento delle fiamme, scongiurando esplosioni che avrebbero potuto provocare gravi conseguenze vista la presenza di 8 bombole gpl. Il camioncino, completamente distrutto, è stato portato via dal carro attrezzi. Presenti i Carabinieri di Alghero. Le cause dell'incendio, probabilmente dolose, sono al vaglio delle autorità.