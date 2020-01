Controlli nel week end: ritirate 26 patenti

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo predisposti in ambito provinciale dalla Sezione della Polizia Stradale di Sassari, si sono svolti anche questo fine settimana degli specifici controlli finalizzati alla verifica dei comportamenti illeciti e al contrasto della guida in stato d’ebbrezza alcolica. Le pattuglie impegnate in particolar modo nei comuni di Olbia e Sassari, hanno proceduto al ritiro complessivamente di 26 patenti di guida e decurtati 360 punti, 10 gli eccessi di velocità contestati e 30 quelli per mancato uso della cintura di sicurezza; i veicoli sequestrati sono stati 14 e 7 conducenti sono stati denunciati per guida in stato d’ebbrezza alcolica, tutti nel territorio di Olbia. Le infrazioni sono state contestate in particolar modo a conducenti di giovane età e nell’arco delle ore notturne.