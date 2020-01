Conferenza sulla Legge Merlin: il fenomeno della prostituzione

Il fenomeno del sesso a pagamento è, fin dagli albori, oggetto di visioni contrapposte e teatro di confronto fra concezioni della vita e delle libertà. Ma quali sono i reali spazi entro cui a un soggetto è consentito ‘vendere’ il proprio corpo e, eventualmente, a un altro soggetto fruire di tale offerta? La normativa italiana, ‘Legge Merlin’, è citata da tutti ma conosciuta da pochi, e frequenti sono i fraintendimenti sui divieti, talvolta emergenti anche in sede di resoconto giornalistico.





Conoscere la normativa e il fenomeno è fondamentale per poterlo raccontare. L’evento sarà condotto da Federico Bacco, cagliaritano, dottore di ricerca in Diritto penale e Criminologia nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Introduce Francesco Birocchi, presidente dell’Odg della Sardegna. L’evento formativo si svolgerà il 17 gennaio, dalle 14 alle 17, alla MEM di Cagliari in via Mameli. Ai giornalisti che parteciperanno saranno assegnati 3 crediti.