Martedì sciopero trasporto aereo: 12 voli cancellati in Sardegna





Non viene esclusa, anche se a questo momento non ci sono conferme, la cancellazione di altre tratte nella imminenza della giornata di sciopero.









Per la Sardegna saltano quindi 12 rotte della continuità territoriale ma si potrebbe aggiungere che poteva andare peggio se il Ministero non avesse ridotto lo sciopero di 24 ore a sole 4 ore. Una ordinanza che nel sindacato ha creato malumore.

Sono 12 i voli cancellati da e per la Sardegna in seguito allo sciopero programmato per martedì 14 gennaio, dalle 13 alle 17, da Volotea, easyJet, Air Italy e Alitalia ed Enav. Si tratta dei collegamenti della continutà territoriale da Roma e Milano : 6 a Cagliari , 2 Alghero e 4 a Olbia.