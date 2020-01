A Capo Caccia con la navetta? In Provincia allo studio un progetto

Gli uffici tecnici della amministrazione provinciale di Sassari, su indicazione del commissario Pietrino Fois, sono al lavoro per predisporre una soluzione all'annoso problema del traffico delle auto, soprattutto durante l'estate, verso il piazzale di Capo Caccia e quindi per l'accesso via terra dei visitatori delle grotte di Nettuno. Ogni anno la strada provinciale che porta al massiccio carsico è al centro di una situazione di assoluto disordine e confusione soprattutto per quanto concerne la possibilità di sosta delle auto. Si creano anche problemi di sicurezza nella ipotesi di accesso e movimentazione dei mezzi di soccorso.





La mancanza di spazi a ridosso del piazzale favorisce il parcheggio selvaggio con tutte le conseguenze che si possono facilmente immaginare. In numerosi occasioni viene compromessa la viabilità e, in presenza di bus di una certa dimensione, le manove diventano problematiche. L'idea è quella di creare, dalla Dragunara in poi, un'area di sosta per le auto con un servizio navetta che sarebbe svolto da mezzi elettrici. L'ipotesi dovrà verificare anche nel merito tecnico giuridico il tipo di gestione cui affidare il servizio. Si ipotizza una assegnazione al parco di Porto Conte del servizio navetta.