Martedì sciopero nel trasporto aereo

Il trasporto aereo nazionale sarà interessato martedì prossimo dallo sciopero del personale, dalle 13 alle 17, di Volotea, easyJet, Air Italy e Alitalia ed Enav. Una giornata da incubo per le inevitabili conseguenze che l'astensione dal lavoro determinerà sui collegamenti (Alitalia cancellerà otto voli). Va anche detto che i disagi saranno ragionevolmente contenuti in quanto l'attuale ministro ai trasporti, con propria ordinanza, ha ridotto lo sciopero a sole 4 ore nonostante le sigle sindacali le avessero proclamato per 24 ore. Ordinanza che sul fronte sindcaale è stata accolta con non poco fastidio.