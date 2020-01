Alghero: occupazione suolo pubblico - Pubblicato l'avviso

L’avviso riguarda le proroghe per occupazioni a carattere permanente rilasciate nell’anno 2019 prorogate fino al 30 aprile 2020, in esecuzione della Delibera di C.C. n. 97 del 30.12.2019 e le nuove istanze per l’occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo e permanente. Le istanze di proroga o di nuova richiesta, qualora relative all’occupazione in forma permanente con durata fino al 30 aprile 2020, dovranno essere presentate entro il 15 febbraio 2020; oltre tale termine non saranno ammesse.









Tutte le informazioni e la modulistica è reperibile sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it nella sezione Servizi al Cittadino – bandi avvisi graduatorie.

Pubblicato ieri l’avviso per l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze relative alla domanda per l’occupazione di suolo pubblico, per tavoli, sedie e ecobox, a carattere temporaneo o per prorogare le concessioni a carattere permanente rilasciate nell’anno 2019, da parte dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi di vicinato che, a titolo esclusivo, in tutta la superficie del locale commerciale effettuano le somministrazione non assistita di alimenti e bevande.