90 nuove farmacie in Sardegna: entro gennaio il secondo interpello





Al fine del corretto svolgimento delle procedure di interpello, i titolari di candidatura singola o i referenti di candidatura in forma associata, sono invitati a verificare il corretto funzionamento dell’indirizzo Pec, attualmente inserito nella piattaforma ministeriale, in cui perverranno tutti gli avvisi relativi alla scelta, all’accettazione e all’assegnazione delle sedi farmaceutiche, nonché le proprie credenziali di accesso (username e password).









Con successivo comunicato sarà indicata la data esatta dell’inizio del secondo interpello.

L’Assessorato regionale della Sanità, in merito al concorso straordinario per l'assegnazione di 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna, comunica che nel mese di gennaio 2020 sarà avviato il procedimento relativo al secondo interpello, scelta, accettazione e assegnazione delle sedi farmaceutiche rimaste da assegnare, che sarà svolto interamente mediante la piattaforma tecnologica appositamente realizzata dal Ministero della Salute.