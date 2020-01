Porto Torres: aumentano i fondi per le associazioni

Tra gli appuntamenti beneficiari ci sono il ciclo di concerti e masterclass Musica & Natura, il festival internazionale di musiche polifoniche Voci d'Europa, la rassegna Musica, Maestro!, gli eventi Polifonia e tradizione nella musica sacra e Vent'anni di Madrigalisti. Tra gli eventi sportivi, d’intrattenimento e solidarietà riceveranno i contributi la Barcolana Turritana, Uniti per inseguire un sogno e il Torneo nazionale open di tennis in ricordo di Sergio Cara. Sempre in ambito sportivo saranno erogati fondi all'organizzazione del Campionato europeo di canna da riva e del Torneo internazionale FC Academy Quartieri Riuniti. Contributi, infine, per la Festa di San Cristoforo, In cammino…, Rastha Manna, Siendi di Sasdhigna e Festa per il decennale dei Camperisti Torres.