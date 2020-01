Cronaca Alghero: vandalismo in piazza dei Mercati - Il Comune installa 42 telecamere

Appalto per la fornitura e messa in opera di 42 punti telecamera di ripresa, da posizionare nella piazza dei mercati e nel parcheggio del sottopiano, per garantire la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità. previste le centraline per gestione dell'impianto direttamente dalla sede della Polizia Municipale. In questi giorni è prevista l'apertura delle offerte prevenute nel bando pubblicato il 20 dicembre dal settore opere pubbliche nel portale sardegna.cat. A breve quindi ci sarà l'aggiudicazione dei lavori. i lavori dovranno essere ultimati entro 30 giorni dalla consegna. L'investimento è di circa 60 mila euro. l'appalto è seguito dall'Assessorato ai lavori pubblici diretto da Antonello Peru.