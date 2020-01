Alghero: rimosso un pino caduto per il forte vento

In prossimiità dell'incrocio Fertilia - Capo Caccia (SP 55 Bis), in prossimità del semaforo, è stato rimosso questa mattina un pino di grandi dimensioni, caduto per il forte vento. Presente la squadra dei Vigili del Fuoco di Alghero ed una autogru proveniente da Sassari che si è occupata della rimozione.