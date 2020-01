Alghero e il Cap d'Any: ultimo appuntamento in Teatro

Il lungo calendario del Capodanno in piazza di marca algherese si concluderà in teatro con due serate in programma l'11 e il 12 di gennaio, si comincia alle 18,30, che avranno per protagonista Dario Cassini con Spettacolo senza glutine in scena sabato, e per la Stagione di Prosa, inizio Domenica ore 19, Francesco Montanari e Alessandro Bardani con La più meglio gioventù.