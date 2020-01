Borse di studio a Sassari: i Giovani Democratici contestano la Regione

“Non ci interessa sapere se Ersu Sassari abbia fatto il suo dovere chiedendo per tempo le risorse e se ci siano responsabilità tecniche, per noi l’Ersu è solo un ufficio della Regione e basta, il cui servizio, forse, dovrebbe ritornare all’Università per essere più coordinato e meno costoso. Ci interessa invece che chi ha la responsabilità politica, ovvero la Giunta Regionale, di avere interrotto un percorso virtuoso che metteva la Sardegna in cima alle regioni Italiane per il diritto allo studio universitario risolva immediatamente la situazione dopo più di due mesi di tira e molla.”









“Centinaia di studenti si sono trovati e moltissimi si trovano ancora nell’incertezza di poter frequentare l’Università del territorio del nord Sardegna, che così perde iscritti e finanziamenti statali che la indeboliscono ancora di più” denunciano i responsabili dei Giovani Democratici della provincia di Sassari, Gianluca Chelo e Marco Borghetto, “e questo è dovuto al sottofinanziamento della Regione Sardegna effettuato nei documenti di bilancio. ”

“C’era una volta la Sardegna migliore in Italia e l’Università per tutti gli studenti universitari sardi e ora c’è l’incubo dell'esclusione dal diritto allo studio per 121 ragazzi. Non ci sono parole per descrivere quello che sta avendo con l’avvento della Giunta Solinas nel campo del diritto allo studio” così si legge in una nota dei Giovani Democratici della provincia di Sassari, “dal 2015, grazie ad una scelta politica del PD in regione, recepita dalla Giunta Pigliaru si era finalmente ottenuto che tutti gli studenti aventi diritto avessero la borsa di studio per poter frequentare l’Università e ora siamo all’esclusione di centinaia di studenti da questo diritto?”