Alghero: la rete stradale della città in condizioni pietose

Fatta eccezione per alcune vie centrali e del salotto buono a ridosso dell'Alguer Vella, negli altri quartieri dell'intera area urbana la precarietà è evidentissima e appare venuto il momento per porvi rimedio. Ad aggravare tali precarietà sono state le abbondanti precipitazioni atmosferiche dei mesi scorsi, che si aggiungono a precise responsabilità precedenti e a interventi per i servizi, gas, fibra ottica, idrico e fognario, le cui soluzioni di ripristino della normale funzionalità dell'asfalto si sono rivelate inutili e dannose. Ma oggi la situazione ha raggiunto un livello complessivo di degrado che sta determinando anche una situazione di pericolosità per il traffico automobilistico.





Tra i quartieri più penalizzati da un fondo stradale ricco di buche e avvallamenti quello della Pivarada dove il manto di asfalto sembra più consono ad accrescere i coeficcienti di difficoltà per una prova di rally piuttosto che a ospitare una comunità urbana. Conoscendo i tempi della politica e della burocrazia, sarebbe quindi utile cominciare a predisporre un progetto complessivo di rifacimento delle rete stradale urbana partendo dalle situazioni dove la precarietà strutturale è più evidente.