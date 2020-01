Il presidente Pais all'insediamento dell'arcivescovo di Cagliari

Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha presenziato, nella Basilica di Bonaria di Cagliari, alla cerimonia di insediamento del nuovo Arcivescovo.









Il Presidente Pais ha voluto personalmente portare a S.E. Monsignor Baturi, anche a nome dell’intero Consiglio regionale, gli auguri di un proficuo lavoro: “Sono certo che il nuovo Arcivescovo contribuirà non solo alla crescita spirituale dell’Isola ma darà – ha affermato il Presidente Pais – quell’ impulso necessario per creare le condizioni migliori per una società dove la pace e la fratellanza siano la base del vivere civile”.