Sassari: la Befana di CasaPound

“Noi saremo sempre al loro fianco - prosegue CasaPound - perché siamo convinti che non debbano esistere persone dimenticate in questa società che sembra impegni i maggiori sforzi dell’assistenza e del supporto agli stranieri, lasciando dietro tutto ciò che riguarda gli italiani”.

"Come ogni anno nel periodo delle festività cerchiamo di portare un aiuto alle oltre 40 famiglie sassaresi che ormai seguiamo da anni - spiega in una nota CasaPound - famiglie che vivono in costante difficoltà economica e che sembrano invisibili agli organi istituzionali”.