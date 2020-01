Tragica battuta di caccia: ucciso un uomo di 43 anni

La tragedia ha scosso profondamente tutta Aggius dove Altea era particolarmente conosciuto, anche per la sua carica pubblica di assessore, e dove era stimato per l'impagno e la passione che dedicava nella promozione turistica del suo paese.

Il drammatico episodio si è verificato durante una battuta al cinghiale alla quale Altea prendeva parte con i colleghi della compagnia locale. L'uomo è stato colpito da una scarica di pallettoni che ancora non si sa bene da dove sia partita. I cacciatori in quel momento di trovavano in un macchione delle campagne non distanti dal paese.