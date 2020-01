Parco di Porto Conte: in arrivo un commissario?

La sensazione è che la maggioranza di centro destra e sardista alla guida della città di Alghero non abbia chiuso il cerchio in via definitiva sulla questione parco, ci sarebbero dei ripensamenti, qualche aggiustamento in corso d'opera, e a questo punto la stessa indicazione di Tilloca rischia di apparire prematura rispetto ai tempi della politica e ai legnosi accordi di palazzo che sovraintendono alla gestione degli enti " partecipati".





Tra l'altro sulla questione parco sarebbero in corso interpretazioni diverse a proposito dell'uscita di scena della attuale dirigenza. Secondo una corrente di pensiero Scala e il consiglio di amministrazione dovrebbero restare in carica fino alla fine del mandato. Sull'argomento, ma di segno contrario, c'è un preciso parere dell'ufficio legale della presidenza della Regione secondo il quale, come peraltro previsto dallo stesso Statuto del Parco, nel momento in cui il consiglio comunale che ha eletto il consiglio di amministrazione del parco viene sciolto, decadono automaticamente tutte le cariche.









Qualora la nuova assemblea del parco non prendesse una decisione in merito è previsto il commissariamento in attesa della elezione degli organi ordinari.

E almeno da un paio di mesi che si conosce il nome del successore alla presidenza del Parco di Porto Conte al momento presieduto da Gavino Scala. Si tratta di Raimondo Tilocca la cui indicazione è giunta dall'Udc . Ma due mesi non sono stati sufficienti per convocare l'assemblea del Parco, il consiglio comunale, e dare quindi il via al nuovo mandato per Casa Gioiosa . Sarebbero stati individuati anche i 2 consiglieri di amministrazione che andranno a sostituire quelli attualmente in carica, Pier Giacomo Canu e Tore Mulas.