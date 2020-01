Gli auguri di Solinas al nuovo arcivescovo di Cagliari

L’attenzione della Giunta per un concreto sostegno alle diocesi di tutta l’Isola è massima, come dimostrato dal recente stanziamento di importanti risorse destinate a creare nuovi oratori, presidi di formazione e cultura nel territorio e centro di crescita e di sviluppo per le nostre nuove generazioni. A monsignor Baturi vanno i migliori auguri, miei e di tutta la Giunta, per un sereno e proficuo lavoro”.