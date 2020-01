La Guardia di Finanza e i " furbetti" del reddito di cittadinanza

Le Fiamme Gialle controllano quindi la verificità delle dichiarazioni e cominciano a scoprire una serie di anomalie e attestazioni false che aprono la strada a ulteriori approfondimenti. Emerge così che nel campionamento sottoposto a controlli i finanzieri individuano ben 30 persone che non avevano alcun titolo per beneficiare del supporto economico sociale.

I trenta casi scoperti in Sardegna dalla Guardia di Finanza sarebbero soltanto la punta dell'iceberg di un fenomeno che si è particolarmente diffuso . I militari hanno quindi avviato le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite dalla trentina di soggetti oltre naturalmente agli aspetti di natura penale a proposito delle autocertificazioni risultate false.









Il reddito di cittadinanza si è rivelato, almeno nei casi dei quali si è occupata la Guardia di Finanza, una occasione per favorire i cosidetti " furbetti" che non hanno esitato, pur di ottenere il sussidio, a dichiarare il falso, nascondendo la reale situazione redittuale, cambiando stato di famiglia, lavorando in nero con le complicità dei datori di lavoro, tanto per citare alcune situazioni accertate, un campionario di escamotage che ora la Guardia di Finanza ha portato alla luce..